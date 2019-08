Marchesín sim, Aboubakar não. A lista do FC Porto para a visita ao Krasnodar

Marchesín viajou, esta segunda-feira, com o FC Porto para a Rússia, para defrontar o Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O guarda-redes, reforço de verão dos dragões e inscrito a tempo nesta fase da competição, foi incluído por Sérgio Conceição na convocatória de 23 jogadores para a partida. O mesmo não acontece com Aboubakar.

Tanto quanto se sabe, o avançado camaronês ficou de fora por opção, tal como os centrais Diogo Leite e Diogo Queirós, que vieram da formação e fizeram a pré-época com a equipa principal.

Há outro campeão nacional e europeu de sub-19 de fora, este por lesão: trata-se do guarda-redes Diogo Costa, que não recuperou a tempo, após operação a uma luxação num dedo da mão direita.

O médio colombiano Mateus Uribe, confirmado, esta segunda-feira, como reforço até 2023, não entra na lista.

O FC Porto viaja durante a tarde e deverá chegar a Krasnodar às 19h30. Na terça-feira, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida, antes do treino de adaptação ao relvado do Krasnodar Stadium, marcado para as 16h30. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions joga-se na quarta-feira, às 18h00, na Rússia. O Krasnodar-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do FC Porto



Guarda-redes: Marchesín, Vaná, Mbaye;

Defesas: Tomás Esteves, Pepe, Marcano, Manafá, Mbemba, Alex Telles, Osorio, Saravia;

Médios: Bruno Costa, Romário Baró, Danilo, Otávio, Sérgio Oliveira;

Avançados: Luis Díaz, Nakajima, Marega, Corona, Zé Luís, Soares e Fábio Silva.