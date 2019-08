FC Porto defronta Basaksehir ou Olympiacos se chegar ao "play off" da Liga dos Campeões

Istambul Basaksehir, da Turquia, ou Olympiacos, da Grécia, serão os possíveis adversários do FC Porto no "play off" da Liga dos Campeões, caso os dragões ultrapassem o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória.

Foi este o destino ditado pelo sorteio realizado, esta quinta-feira, em Nyon, na Suíça. A turma portuguesa poderá, assim, defrontar o vice-campeão da Turquia ou a equipa de Pedro Martins, vice-campeã grega.

Sendo o FC Porto/Krasnodar a equipa que joga "fora", a primeira mão do "play off" está marcada para 20 e 21 de agosto, na Rússia ou no Estádio do Dragão, e a segunda realiza-se a 27 ou 28, na Turquia ou na Grécia.

Como referido, para estar no "play off", o FC Porto terá de ultrapassar o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Champions. A primeira mão realiza-se na quarta-feira, às 18h00, na Rússia. A segunda está marcada para a terça-feira seguinte, às 20h00, no Dragão. Jogos com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Todos os duelos do "play off":



Dínamo (Croácia) / Ferencváros (Hungria) - Maribor (Eslovénia) / Rosenborg (Noruega)

Cluj (Roménia) / Celtic (Escócia) - Slavia Praga (Rep. Checa)

Young Boys (Suíça) - Estrela Vermelha (Sérvia) / Copenhaga (Dinamarca)

APOEL (Chipre) / Qarabag (Azerbaijão) - PAOK (Grécia) / Ajax (Holanda)

Basileia (Suíça) / LASK (Áustria) - Club Brugge (Bélgica) / Dínamo Kiev (Ucrânia)

Istambul Basaksehir (Turquia) / Olympiacos (Grécia) - Krasnodar (Rússia) / FC Porto (Portugal)