FC Porto confirma contratação de Mateus Uribe

O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Mateus Uribe ao América, do México.

No site oficial, os dragões revelaram que o médio colombiano, de 28 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 2023. Uribe vai vestir, no FC Porto, o número 16, que era de Herrera.

Com 19 anos, Uribe rumou ao Deportivo Español, da Argentina. Voltou em 2012 à Colômbia, para jogar no Envigado. Lá durou três anos, antes de rumar ao Tolima, onde só esteve ano e meio, porque em 2016 deu o salto para o Atlético Nacional. Em 2017, rumou ao América, clube que representou em 80 ocasiões, tendo feito18 golos e oito assistências.