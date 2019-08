Derlei: "FC Porto tem condições para eliminar o Krasnodar"

Derlei acredita que o FC Porto tem o que é preciso para eliminar o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e chegar ao "play off".

Em entrevista a Bola Branca, o antigo avançado portista avisa que o Krasnodar "é uma equipa bastante perigosa", no entanto, salienta que "o FC Porto tem as suas valias". Derlei prevê uma eliminatória equilibrada, mas acredita que o FC Porto "conseguirá passar sem muitas dificuldades".

"O FC Porto perdeu alguns jogadores importantes, mas também se reforçou. Como o Sérgio [Conceição] continua à frente da equipa, a base manteve-se. É um jogo bastante difícil, a equipa do Krasnodar é bastante qualificada e tem um poderio financeiro alto, por isso há que ter atenção. Mas o FC Porto tem experiência e capacidade suficientes para superar a eliminatória", sustenta o ex-jogador brasileiro.

Derlei, que jogou no Dínamo de Moscovo, revela que já esteve no estádio do Krasnodar e alerta que o FC Porto "vai encontrar um ambiente hostil", algo normal numa eliminatória da Liga dos Campeões.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions joga-se na quarta-feira, às 18h00, na Rússia. O Krasnodar-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.