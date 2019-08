Transporte gratuito vai ligar Chaves a Verín

Arranca esta sexta-feira o transporte urbano transfronteiriço entre Chaves e Verín, um projeto “piloto e inovador”, que surge para aproximar ainda mais as duas urbes que já estão unidas numa Eurocidade.

O serviço de transporte é gratuito e, numa primeira fase, ocasional. Vai funcionar nos dias de maior necessidade de mobilidade entre os “dois bairros desta Eurocidade”, nomeadamente, nos dias de feira ou aquando da realização dos principais eventos nos dois municípios.

“Estes autocarros são gratuitos e asseguram de forma cómoda, rápida e eficaz o transporte entre Chaves e Verín”, explica o presidente da Câmara de Chaves e da Eurocidade, Nuno Vaz.

A viagem demora entre “15 a 20 minutos” e tem três paragens: na "estación buses" de Verín, em Feces de Abaixo, na sede da Eurocidade, e no largo da estação de Chaves.

Projeto termina em dezembro

“A tua Eurocidade já se conectou, e tu?”, é o lema do projeto que estará em funcionamento até 31 de dezembro de 2019. Neste período de tempo, e mediante a afluência ao transporte por parte dos eurocidadãos, será avaliada a viabilidade de uma futura linha regular entre Chaves e Verín.

O que se pretende com este “projeto-piloto é perceber efetivamente se há uma procura dos cidadãos nesta mobilidade entre os dois bairros desta Eurocidade”, acrescenta o autarca flaviense, indicando que “a necessidade foi identificada já há alguns anos”.

Para o presidente do município espanhol de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo, o Transporte Urbano Transfronteirizo Chaves-Verín (TUT) significa “mais um canal de comunicação, abrir a possibilidade de as pessoas que estão impedidas de ir a um lado, que o possam fazer”.

O autarca galego observa que “o intercâmbio de pessoas que existe hoje é estável e os objetivos são diferentes: ócio, comer, algum tipo de compras”, importa agora aferir da “rentabilidade económica [do projeto] que não se busca sem uma rentabilidade social”.

“A rentabilidade social é muito diferente da rentabilidade económica, falamos do envelhecimento da população, e estamos certos de que este transporte vai, sobretudo, devolver uma certa qualidade de vida”, explica Gerardo Fidalgo, acrescentando que “existem nos dois lados da fronteira os que não se podem movimentar, os que não conduzem, por diversas circunstâncias”.

Também o presidente da Câmara de Chaves refere a “consciência de que os territórios do Interior têm problemas de mobilidade, porque a rede de transportes públicos não responde às necessidades”.

“As pessoas que precisam de mais resposta são aquelas que possuem menos resposta”, sublinha Nuno Vaz.

Empresas portuguesa e espanhola cooperam

O serviço de transportes vai ser efetuado por duas empresas, uma portuguesa e uma espanhola, e os bilhetes poderão ser adquiridos online ou no início da viagem ou durante a paragem intermédia na sede da Eurocidade, caso haja disponibilidade de lugares.

O Transporte Urbano Transfronteiriço Chaves-Verín (TUT) é uma iniciativa que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto Eurocidade 2020, aprovado pelo programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, com cofinanciamento FEDER.

Chaves e Verín, o bairro norte e o bairro sul da Eurocidade, estão unidos, desde 2007, no AECT, já partilham um cartão de cidadão que dá acesso a piscinas, bibliotecas, eventos, formações ou concursos, uma sede, um guia turístico, uma agenda cultural, instalações desportivas e recreativas e atividades conjuntas.

De acordo com os Censos, em 2011 residiam na Eurocidade Chaves-Verín 55.710 pessoas, correspondendo a população do Município de Chaves a perto de três quartos e o outro quarto à de Verín.

Em relação à sua dimensão territorial, a Eurocidade tem uma superfície de 685,3 km2. Também neste caso, Chaves contribui com a maioria da superfície do território (591,2 km2) à Eurocidade Chaves-Verín, com uma área seis vezes superior à do município de Verín (94,1 km2).