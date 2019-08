Portugueses desenvolvem vacina que promete revolucionar tratamento do cancro

Uma equipa de investigadores portugueses da Universidade de Lisboa criou, em parceria com a Universidade de Telavive (Israel), uma vacina que pode vir a revolucionar o tratamento do cancro.

Os resultados dos testes feitos até ao momento vão ser publicados esta segunda-feira na revista britânica “Nature Nanotechnology”.

Em declarações à Renascença, Helena Florindo, líder da equipa da Faculdade de Farmácia que desenvolveu a vacina, explica que com esta nova terapêutica “será o nosso próprio organismo que irá ser estimulado pela vacina para destruir as células [tumorais] que encontre”.

A vacina pode assim resolver um dos atuais problemas no tratamento do cancro que é o facto de, frequentemente, serem destruídas não só as células tumorais mas também células saudáveis.

Helena Florindo revela ainda que, segundo os testes que foram feitos, esta vacina tem resultados particularmente animadores “em doenças muito agressivas contra as quais a quimioterapia não é eficaz”.