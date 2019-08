Levantada a suspensão do juiz Rui Rangel

Foi levantada a suspensão a Rui Rangel. Ao que a Renascença apurou, o juiz regressa esta semana à Relação de Lisboa.

Rangel está inclusive inscrito na lista de turno para a próxima quarta-feira.

O magistrado foi suspenso preventivamente de funções em fevereiro do ano passado.



A "Operação Lex" investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.



A operação teve origem numa certidão extraída da "Operação Rota do Atlântico" e foi desencadeada a 30 de janeiro. O Estádio da Luz, as casas do presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e três escritórios de advogados foram alguns dos alvos de buscas.