Greve dos camionistas? “Aqui é outro país”, diz-se em Celorico da Beira

Em Celorico da Beira, junto à fronteira com Espanha, há empresas que não receiam a greve dos camionistas marcada para a próxima segunda-feira. Até ao momento, reina a serenidade.

A paralisação convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), a começar no 12 de agosto por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias, mas no restaurante “O Botas”, em Celorico da Beira, Ana Costa diz ter tudo o que precisa.

“Eu ando a pé e é tudo cultivado aqui. Se fosse a greve dos cozinheiros, ainda afetava Portugal. Já viu as pessoas ficarem sem comer? Isso é que era”, ironiza Ana Costa, de 46 anos.

Luísa Rodrigues, um ano mais nova e a trabalhar no mesmo restaurante, partilha da mesma opinião. “Aqui estamos no fim do mundo. Vou fazer o que fiz até hoje, manter a rotina normal”, garante.