Autocarro incendeia-se na Ponte Vasco da Gama

Um autocarro foi, nesta segunda-feira de manhã, totalmente consumido pelas chamas, à entrada do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama, que liga as duas margens do rio Tejo.

A notícia é avançada pela SIC Notícias, segundo a qual o veículo, pertencente à empresa Transportes Sul do Tejo, ia começar serviço em Alcochete.

Na viatura seguia apenas o motorista e não há registo de feridos. A empresa vai agora apurar as causas do incidente.