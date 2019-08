“As regiões mais ultraperiféricas de Portugal estão à volta de Lisboa”

Veja também:

Foi numa entrevista em que não punha de parte a adoção de quotas étnico-raciais que Rui Pena Pires desencadeou, involuntariamente, o polémico artigo de opinião de Maria Fátima Bonifácio no “Público” sobre a integração de minorias étnicas. Quase um mês depois, em entrevista à Renascença, esclarece que não só foi mal interpretado pela historiadora como, por arrasto, por grande parte da opinião pública.

O sociólogo, que contribuiu para o programa eleitoral do Partido Socialista, considera que não se pode esperar que o “desenvolvimento económico e social do país resolva o problema” da desigualdade e, no que toca ao acesso ao ensino superior, há "bons exemplos" como os de França: algumas universidades já decidiram que os melhores alunos de cada escola, independentemente das notas, têm direito a entrar. Esta opção resolveria ainda eventuais problemas legais e constitucionais que uma solução de discriminação positiva baseada na etnia poderia desencadear.

O debate sobre as quotas étnico-raciais fez correr muita tinta, mas elas não abrem nenhum precedente porque já há vários tipos de contingentes instituídos, nomeadamente no acesso ao ensino superior. É correto dizer isto?

Sim, o mérito é o critério de acesso geral, mas existem não só regimes especiais como quotas para diferentes tipos de pessoas ou situações de pessoas. Existem quotas no sentido pleno do termo para alunos oriundos dos Açores e Madeira, definidas num tempo em que estas regiões não tinham ainda universidade mas que se mantiveram até hoje. Havia ou há quotas para alunos que vinham de Macau, alunos da emigração, emigrados e filhos de pais emigrados, para pessoas com deficiência, dos mais variados tipos...

Mas não há quotas étnico-raciais.

E deve haver no acesso ao ensino superior? Sobre isso tenho um pouco mais de dúvidas. Não é por razões étnicas ou raciais que há pessoas que não entram no ensino superior. Posso argumentar que estando imigrado é-me mais difícil entrar no ensino superior em Portugal, mas não posso argumentar que, devido a uma origem étnico-racial, é-me mais difícil entrar. O que faz com que haja uma baixa representação de alunos com origem em pertenças étnico-raciais minoritárias em Portugal é o facto de haver uma coincidência forte entre desigualdade sócio-económica e a discriminação.

A discriminação e a desigualdade são coisas diferentes. Não há neste momento em Portugal discriminação com base na cor ou na etnia. Nos EUA, nos anos 50 e 60 e antes, as pessoas eram proibidas de entrar na universidade por ter determinada cor de pele. Não era só racismo, as pessoas não se lembram mas os judeus não podiam aceder a boa parte das universidades antes da Segunda Guerra Mundial. Não temos este problema, temos outro: quando há uma sobreposição muito grande entre desigualdade socioeconómica e racial, o efeito da desigualdade afeta mais pessoas com certas origens étnico-raciais do que outras.