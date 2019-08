México admite promover "ações jurídicas" para exigir proteção dos mexicanos nos Estados Unidos

O México vai promover "ações jurídicas" para exigir a proteção dos mexicanos nos Estados Unidos, na sequência do tiroteio de sábado em El Paso, no Texas, em que morreram pelo menos três mexicanos, anunciou este domingo o Governo.

"O que ocorreu é inadmissível e hoje mesmo daremos a conhecer as primeiras ações jurídicas que o Governo do México vai adotar, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, num vídeo difundido nas redes sociais.

Ebrard manifestou a sua "mais profunda rejeição e condenação" pelo tiroteio em que morreram cidadãos mexicanos "inocentes", apesar de não ter precisado o número, e explicou que neste "ato de barbárie" ficaram feridas nove pessoas de nacionalidade mexicana.

"O Presidente instruiu-me para que esta indignação se traduza, primeiro, em proteger as famílias afetadas e, segundo, em ações legais eficazes, imediatas, expeditas e contundentes para que o México exija que sejam fornecidas condições para proteger a comunidade mexicano-norte-americana", frisou.

Em paralelo, o chefe da diplomacia anunciou que até ao momento não existem informações sobre mexicanos atingidos pelo segundo tiroteio que ocorreu na madrugada deste domingo em Dayton, no estado do Ohio.

Na noite de sábado, o Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lamentou a morte de três mexicanos no tiroteio em El Paso, mas o ministério dos Negócios Estrangeiros ainda não confirmou em definitivo o número de vítimas mortais.

O tiroteio de sábado num centro comercial de El Paso provocou pelos menos 20 mortos e 26 feridos. As autoridades norte-americanas já definiram o ataque como um "crime de ódio" e o procurador de El Paso informou que vai ser solicitada a pena de morte para o suspeito, um homem de 21 anos.

Anteriormente, as autoridades norte-americanas tinham anunciado estar a investigar uma possível ligação do suspeito com um manifesto publicado 'online' criticando "a invasão hispânica do Texas".

El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada de Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).

Nos fins de semana é um habitual local de compras para muitos mexicanos, que atravessam a fronteira. Segundo o censo mais recente, 80% da população de El Paso é de origem hispânica (latino-americana).