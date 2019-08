Mais de 200 voos cancelados por causa de protestos. "Situação muito perigosa", diz Governo

Um terço dos controladores de tráfego aéreo juntou-se ao protesto contra as emendas à lei da extradição, condicionando fortemente as operações no Aeroporto Internacional de Hong Kong, um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Reduzindo drasticamente as suas operações de voo, está a utilizar apenas uma das duas habituais pistas.

A Cathay Pacific e outras companhias aéreas domésticas, como a Hong Kong Airlines, foram as mais afetadas pelos cancelamentos.

A líder do executivo de Hong Kong disse, esta segunda-feira, que a cidade está "à beira de uma situação muito perigosa" devido aos protestos, mas que o Governo está determinado em garantir a ordem pública.

Carrie Lam sublinhou ainda que as ações de protesto estão a atingir sobretudo a classe trabalhadora, a desafiar o princípio "um país, dois sistemas" e a prosperidade da cidade, onde se vive o caos e a violência.