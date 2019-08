8chan. Os fóruns sem regras onde os atiradores espalham mensagens de ódio

Vinte e quatro horas antes de o 8chan ter ficado "offline", Matthew Prince, CEO da Cloudflare, tinha dito ao " The Guardian " que pretendia manter uma posição neutra relativamente ao tipo de conteúdos do fórum. No entanto, no domingo à noite, Prince revelou, num blogue , que teria mudado de opinião, retirando os serviços da sua empresa ao site.

Ao longo do dia de sábado, utilizadores conversaram sobre o massacre e o suspeito, muitos referindo-se ao alegado atirador como "o nosso homem" ["our guy"], glorificando o resultado do atentado e o número de vítimas mortais.

Um manifesto com quatro páginas e cerca de 2.300 palavras, intitulado “O ataque ao Walmart: ‘uma resposta à invasão hispânica do Texas’”, foi alegadamente publicado no 8chan momentos antes do tiroteio deste sábado, num centro comercial no Texas , nos Estados Unidos.

"Durante demasiado tempo se permitiu que estas coisas pudessem acontecer"

O incidente não é caso único. O suspeito do massacre em Christchurch, na Nova Zelândia, que vitimou 51 muçulmanos, postou várias publicações de cariz supremacista no site. O alegado atirador do ataque a uma sinagoga em Poway, na Califórnia, que matou uma pessoa e feriu três, também utilizou a plataforma para, alegadamente, partilhar uma carta aberta racista e anti-semita.

Para Luís António Santos, especialista em media e comentador da Renascença, “permitiu-se durante demasiado tempo que estas coisas pudessem acontecer de forma completamente descontrolada e agora essa perceção mudou", algo que considera "moderadamente positivo”.

Comparando o caso da 8chan ao tráfico de drogas, o investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (CECS) considera que “não é porque os agentes fizeram uma grande captura que presumimos que o tráfico de droga desapareceu". "Não podemos dizer aos agentes de autoridade que é melhor desistir."

A "abraçar a infâmia" desde 2014

O 8chan é um website que alberga mensagens geradas pelos utilizadores. Os tópicos dos fóruns são escolhidos e geridos livremente pelos participantes anónimos e a sua única regra é não se poder publicar conteúdo que seja ilegal nos Estados Unidos.

O site segue o modelo do 4chan, com a diferença de que no 4chan o fundador tinha o poder de excluir certos tópicos ou fóruns inteiros. Fredrick Brennan, criador do 8chan, queria liberdade de expressão absoluta, sem restrições. Quando o 4chan baniu o tema do assédio misógino no contexto da indústria de vídeojogos, conhecido como "Gamergate", o 8chan ocupou o vácuo deixado e ganhou popularidade.

O 8chan chegou a ficar "offline" na sequência de queixas de que estaria a alojar mensagens sobre pornografia infantil.

As mensagens de teor extremista sempre caracterizaram a plataforma fundada em 2014 por Fredrick Brennan, que mais tarde se distanciou do site. Hoje, Brennan é a favor do encerramento do fórum.