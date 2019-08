Viviani troca Quick-Step pela Cofidis

A Cofidis anunciou, esta segunda-feira, a contratação do ciclista italiano Elia Viviani, que desde 2018 representava a Quick-Step.

Além de Viviani, de 30 anos, a equipa francesa, do segundo escalão continental profissional, leva da Quick-Step o também italiano Fabio Sabatini, de 34 anos. Dois "sprinters", especialmente Viviani, para darem vitórias em etapas nas Grandes Voltas à Cofidis, no provável regresso ao WorldTour.

"Il Veggente", que conta com vitórias em cinco etapas do Giro, três da Vuelta e uma no Tour, espera "ganhar mais" na Volta a França e vencer duas clássicas: a Milão-Sanremo e a Gent-Wevelgem.