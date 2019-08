João Sousa desce três lugares no "ranking", Frederico Gil sobe quase 300

João Sousa desceu três posições no "ranking" ATP, atualizado esta segunda-feira. O melhor tenista português de sempre passa a ser o número 45 do mundo.

Esta é, aliás, uma atualização negativa para o ténis luso. Pedro Sousa caiu oito lugares, para 113.º, ficando mais longe do "top-100". João Domingues desceu quatro e passa a ser 175.º. Gonçalo Oliveira caiu 13 lugares, passando a ser o número 264, e Frederico Silva perdeu quatro posições e é, agora, o número 277 da hierarquia mundial. A maior queda pertence, contudo, a Gastão Elias: foi um tombo de 38 lugares, para 355.º do mundo.

Para contrastar com todas estas quedas, está o curioso caso de Frederico Gil, que teve uma estrondosa subida de 296 lugares no "ranking". O antigo número 105 do mundo ascendeu à 371.ª posição.

João Monteiro também teve uma semana positiva, entrando no "top-500", com uma escalada de 26 posições que o coloca no 479.º lugar. Monteiro é o último português entre os 500 melhores tenistas do mundo.

No topo do "ranking", continua o sérvio Novak Djokovic, perseguido pelo espanhol Rafael Nadal, que é segundo, e o suíço Roger Federer, terceiro.

Stefanos Tsitsipas, vencedor do Estoril Open, entrou, pela primeira vez na carreira, no "top-5". O grego de 20 anos é, agora, o número cinco do mundo. Também o japonês Kei Nishikori subiu no "ranking", para sexto. O sacrificado foi o alemão Alexander Zverev, que caiu de quinto para sétimo. O italiano Fabio Fognini caiu do "top-10" e os beneficiados são o sul-africano Kevin Anderson, agora 10.º, e o russo Daniil Medvedev, nono.