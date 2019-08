João Rodrigues conquista Torre. Veloso reforça liderança

Veja mais:

João Rodrigues, da W52/FC Porto, venceu este domingo a quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que terminou no alto da Torre, na Serra da Estrela.

Em segundo lugar ficou Gustavo Veloso, camisola amarela da prova, a um segundo do colega vencedor, que assim reforçou a liderança na prova.

No terceiro lugar da etapa chegou Joni Brandão (Efapel), a 5 segundos. O azarado do dia foi Edgar Pinto, que sofreu dois toques na parte final da subida e terminou a etapa a pé acabando por perder quase um minuto.

Já na classificação geral, Gustavo Veloso tem 13 segundos de vantagem sobre o colega João Rodrigues e 20 sobre Vicente de Mateos (Louletano-Aviludo).



A W52/FC Porto consegue a terceira vitória em quatro possíveis no Volta a Portugal desta época.



Este domingo, os adversários ainda tentaram dar luta e a dois quilómetros da meta ainda estavam 11 ciclistas no grupo do camisola amarela. Houve vários ataques da Louletano-Aviludo e do Boavista, mas o W52-FC Porto voltou a levar a melhor.

A etapa desta segunda-feira tem chegada marcada para a Guarda, no topo de uma subida de terceira categoria, numa tirada com 158 quilómetros iniciada em Oliveira do Hospital.