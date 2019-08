Livre inaugurou cartaz com primeira negra cabeça de lista em legislativas

“Livre é igualdade” é o ‘slogan’ do único cartaz do partido Livre para as legislativas de 6 de outubro, inaugurado esta segunda-feira, no Marquês de Pombal, em Lisboa.

Do lado esquerdo vê-se o rosto da cabeça de lista pela capital, Joacine Katar Moreira. E é a sua presença que o fundador Rui Tavares considera ser um “momento histórico”: isto porque se trata da “primeira mulher negra cabeça de lista numas eleições legislativas e candidata a primeira-ministra”, refere o partido, em comunicado.

“É a primeira candidata mulher, negra, ativista do feminismo e do antirracismo” e será também “a primeira deputada do Livre”, declarou Rui Tavares, num discurso transmitido via Facebook. “O Livre está a apresentar o futuro”, considerou o cabeça de lista do partido às eleições europeias de maio, parodiando um cartaz do CDS colocado ao lado que inclui o 'slogan' “A preparar o futuro”.