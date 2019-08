Vitória de Guimarães deixa Feirense fora da fase de grupos da Taça da Liga

O Vitória de Guimarães venceu, esta segunda-feira, em casa do Feirense, por 1-0, e fechou o lote de equipas a disputar a fase de grupos da Taça da Liga.

O único golo da partida surgiu aos 10 mintuos de jogo, pela autoria do defesa-central ucraniano Bondarenko, emprestado pelo Shakthar Donetsk, na sucessão de um canto.

A equipa vitoriana jogou desde os 12 minutos reduzido a dez unidades, após o cartão vermelho mostrado a Rochinha, devido a uma entrada duríssima. O Feirense insistiu, mas não conseguiu empatar a partida e levar a decisão para as grandes penalidades.

O Vitória de Guimarães completa assim o lote de 16 equipas que vão disputar a fase de grupos da Taça da Liga: Benfica, FC Porto, Sporting, Braga, Marítimo, Casa Pia, Chaves, Penafiel, Vitória de Setúbal, Santa Clara, Sporting da Covilhã, Gil Vicente, Paços de Ferreira, Portimonense e Rio Ave.

Em declarações à SportTV no final da partida, Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, mostrou-se satisfeito com a exibição, tendo em conta os 78 minutos jogados com dez unidades: "Justiça seja feita no resultado, porque tivemos um comportamento fabuloso. Foi preciso sofrer, mas poderiamos ter feito três golos nos primeiros 30 minutos. Fomos a melhor equipa".