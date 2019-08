Talocha deixa Boavista e ruma ao futebol grego

O Atromitos anunciou a contratação de Talocha, que rescindiu com o Boavista, e assinou contrato de duas temporadas com o clube grego.

O defesa-esquerdo de 29 anos despediu-se do Boavista no sábado, com a derrota por 2-0 frente ao Casa Pia, que ditou a eliminação da Taça da Liga.

Talocha arrancava a quarta temporada no clube axadrezado. No total, somou 101 partidas no clube.

Em comunicado, o Boavista anunciou a desvinculação do jogador, que assinou a custo-zero com o Atromitos, mas reserva 20% dos direitos económicos do jogador.