"Supertaça mostra que Sporting está atrás dos concorrentes"

Derlei, antigo avançado do Benfica e Sporting, acredita que o resultado da Supertaça Cândido de Oliveira mostra que os leões partem atrás na luta pelo título. Em declarações a Bola Branca, o brasileiro diz que os leões devem esperar muita desconfiança por parte dos adeptos.

"O Sporting vai começar atrás dos concorrentes por causa desse resultado, porque há muita desconfiança dos adeptos, que até podem deixar de ir ao estádio. Os jogadores precisam encarar como se fosse mais uma derrota, e deixar isso no passado", explica.

Jogador do Benfica na temporada 2006/07, e do Sporting entre 2007 e 2009, Derlei vê um Sporting que precisa de ajustes, e um Benfica "tão forte como na última temporada".

"É um resultado muito pesado quando se trata de um clássico, principalmente no início da temporada. Mostra que o Benfica manteve a base e continua muito forte, e o Sporting ainda precisa de ajustes, e voltar rapidamente às vitórias para que os jogadores voltem a ter confiança", remata.

Derlei destacou-se no futebol português no início do século, primeiro ao serviço do União de Leiria, e também no FC Porto, onde venceu, entre outros troféus, uma Liga dos Campeões.