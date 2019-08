Liga Europa. Braga vai à Suíça ou à Rússia, Vitória pode ir à Roménia ou à República Checa

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães ficaram a conhecer, esta quinta-feira, os possíveis adversários no "play off" da Liga Europa.

O Braga, que entra na prova diretamente no "play off", terá pela frente os suíços do Thun ou os russos do Spartak de Moscovo.

O Vitória terá de ultrapassar os letões do Ventspils, na terceira pré-eliminatória, para chegar ao "play off". Caso consiga, terá de defrontar os romenos do Steaua Bucareste ou os checos do Mladá Boleslav.

O "play off" é a última barreira a superar, para chegar à fase de grupos da Liga Europa. A primeira mão terá lugar a 22 de agosto e a segunda a 29.