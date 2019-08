Gil Vicente contrata médio e guarda-redes

O Gil Vicente anunciou a contratação de dois jogadores: o médio Bogdan Mladenovic, e o guarda-redes Denis.

Mladenovic, sérvio de 23 anos, junta-se ao clube de Barcelos proveniente do Rad Belgrado, e assinou um contrato válido por três temporadas. O sérvio fica blindado com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.



Já o guarda-redes Dénis junta-se proveniente do Figueirense, da segunda divisão do futebol brasileiro.

O guardião de 32 anos representou o São Paulo entre 2009 e 2017, somando mais de 100 jogos pelo clube paulista.

O Gil Vicente, orientado por Vítor Oliveira, estreia-se na I Liga no próximo sábado, com a receção ao FC Porto, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.