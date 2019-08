Braga confirma negociações com o FC Porto por Galeno

O Sporting de Braga confirmou, esta segunda-feira, que se encontra em negociações com o FC Porto por Wanderson Galeno.

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube minhoto informou que "estão em curso negociações (...) para a transferência a título definitivo" do avançado brasileiro.

"De momento não estão definidos os valores ou encargos conexos com a transferência", completa o Braga, no dito comunicado.

Galeno rumou ao FC Porto em 2016/17, por empréstimo do Grémio Anápolis, tendo sido adquirido em definitivo na época seguinte. Na segunda metade da temporada 2017/18, foi emprestado ao Portimonense e, na época passada, foi cedido ao Rio Ave. O extremo destacou-se em Vila do Conde, com nove golos e 11 assistências em 36 jogos.

Este verão, com 21 anos, Galeno fez a pré-época com o FC Porto, no entanto, não conseguiu conquistar o seu espaço.