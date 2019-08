Messi lesiona-se ao primeiro treino no Barcelona

Lionel Messi voltou ao Barcelona, após as férias, treinou uma vez e lesionou-se.

O craque argentino retirou-se do treino matinal desta quinta-feira com queixas na perna direita. Os exames realizados revelaram que Messi sofreu uma distensão do músculo sóleo, localizado na barriga da perna.

Messi não vai, assim, partir com o Barcelona para os Estados Unidos, onde os catalães vão realizar estágio. "A sua evolução marcará a sua disponibilidade", informou o clube espanhol, no site oficial.