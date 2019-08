Manchester United faz de Harry Maguire o defesa mais caro de sempre

Leicester City e Manchester United anunciaram, esta segunda-feira, a transferência de Harry Maguire para os "red devils".

No site oficial, o United informou que o central inglês, de 26 anos, assinou contrato válido para as próximas seis temporadas, com a opção de extensão por mais um ano. Os dois clubes não revelaram os números envolvidos na transferência, mas o Leicester confirmou que o negócio por um "valor recorde". A imprensa inglesa garante que Maguire custou 87 milhões de euros, o que faz dele o defesa mais caro da história.

Maguire começou a carreira no Sheffield United, antes de rumar ao Hull City. Após um empréstimo ao Wigan, afirmou-se nos "tigers" e, no verão de 2017, foi contratado pelo Leicester. No King Power Stadium, o central marcou cinco golos em 76 jogos e tornou-se internacional inglês.