Malcom estreia-se no Zenit com protestos racistas da claque

Malcom chegou há poucos dias ao Zenit, mas um protesto racista por parte da claque do emblema russo pode levar à venda do brasileiro no próximo mercado de transferências.

O extremo custou cerca de 40 milhões de euros ao clube de São Petersburgo, proveniente do Barcelona, e estreou-se na última jornada, frente ao Krasnodar. Nessa mesma partida, a claque do Zenit mostrou uma tarja, em que mostrou o seu descontentamente em relação à contratação de jogadores de raça negra, algo pouco habitual no clube.

"Obrigado por se manterem leais às nossas tradições", podia ler-se ironicamente.

Em comunicado, o clube nega a vontade de vender o jogador, e desvaloriza a tarja mostrada pelos adeptos.

"Conclusões incorretas foram tiradas com base numa faixa mostrad por um pequeno número de pessoas. O Zenit tem a tradição de contratar os melhores de jogo o mundo, independentemente do seu passado e nacionalidade. O clube apoia iniciativas anti-racistas, inclusivas e de igualdade, e vai continuar a fazê-lo", pode ler-se na nota.

Malcom assinou pelo Barcelona na última temporada, depois de ter sido anunciado como reforço da Roma. Uma temporada depois, o clube "blaugrana" decidiu vender o brasileiro, após a contratação de Griezmann. Malcom fez 18 minutos frente ao Krasnodar, na quinta jornada da liga russa.