Liverpool contrata sucessor de Mignolet

O Liverpool anunciou, esta segunda-feira, a contratação, a custo zero, de Adrián San Miguel para a baliza, colmatando, assim, a vaga deixada pela saída do belga Simon Mignolet para o Club Brugge.

Os "reds" não revelaram a duração do contrato do guarda-redes espanhol, de 32 anos, que estava sem clube, após rescindir com o West Ham.

Em declarações ao site do Liverpool, Adrián garantiu que é "muito ambicioso" e que chega ao clube "para ganhar tudo, para tentar pressionar [Alisson] desde o primeiro minuto" e para tornar ambos "melhores".

Adrián foi formado e lançado no futebol profissional pelo Bétis. Em 2013/14, rumou ao West Ham, clube que representou durante seis temporadas. Na última época, fez apenas seis jogos e rescindiu contrato.