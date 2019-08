Reunião entre FECTRANS, ANTRAM e Governo adiada para o final da tarde

A reunião entre Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), ANTRAM e o Governo, que estava marcada para as 15h00 desta segunda-feira, foi adiada para as 18h00, garantiu fonte da FECTRANS à Renascença.

O adiamento estará relacionado com o prolongamento da reunião entre o executivo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP), que se iniciou pelas 11h30, no Ministério das Infraestruturas.

As negociações deverão assim desenrolar-se em dois tabuleiros diferentes, visto que a ANTRAM (Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias), que representa os patrões, recusa sentar-se à mesma mesa que o SMMP enquanto esta estrutura não retirar o pré-aviso de greve.

O porta-voz das empresas fala numa "alegada reunião" entre o Governo e o SMMP para evitar a paralisação que arranca a 12 de agosto, por tempo indeterminado. A reunião foi suspensa e retomada pelas 15h00 e terá sido o seu prolongamento a originar o adiamento do segundo encontro do dia do Governo, com a FECTRANS (sindicato afecto à CGTP e que não participa na greve do dia 12) e os patrões.

Evitar que a paralisação se concretize é a intenção formulada pelo porta-voz dos camionistas, que leva até ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a proposta de contrato coletivo de seis anos, que prevê aumentos anuais de 50 euros até 2025.

Durante o fim de semana, Pedro Pardal Henriques desafiou a ANTRAM a estar presente no encontro desta manhã, sublinhando que uma eventual falta de comparência constituía um sinal de que querem "paralisar o país”.

André Matias de Almeida, porta-voz das empresas, sublinhou à Renascença que não tinha sido recebida qualquer convocatória para essa reunião. Face ao braço de ferro sem fim à vista, a ANTRAM desafia o SMMP a apresentar os documentos oficiais que atestam a realização desta ronda negocial com o Executivo.

Ideia irrealista

André Matias de Almeida considera "irrealista a ideia de que o Governo pudesse estar a negociar com os motoristas nas costas da associação nacional, uma vez que qualquer entendimento depende do acordo das empresas"

E deixa um desafio aos motoristas: "Já vai sendo tempo de deixarmos um pouco as palavras de lado e demonstrarmos alguns documentos que, pelo menos, possam dar alguma sustentação àquilo que vai sendo dito na comunicação social".

Caso contrário, o porta-voz da ANTRAM é "levado a concluir que, uma vez mais, o sindicato tenta ludibriar os portugueses e a comunicação social, dizendo que está muito disponível para negociar, quando, na verdade, não está nem nunca esteve".

Contudo, a ANTRAM vai estar a partir das 18h00 no mesmo ministério no âmbito das negociações sobre o acordo coletivo de trabalho e, embora o tema da greve não esteja previsto à partida, o porta-voz da associação acredita que o assunto venha a ser discutido.

Ainda antes do início da reunião com o Ministério das Infraestruturas, a Renascença tentou contactar o porta-voz do SMMP, mas sem sucesso.