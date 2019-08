Motoristas não suspendem greve e aguardam "contraproposta decente" dos patrões

Veja também:

Os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias não suspendem greve marcada para 12 de agosto e aguardam uma contraproposta da ANTRAM.

A decisão foi avançada aos jornalistas, esta segunda-feira à noite, no final de uma reunião com o Governo, que teve lugar no Ministério das Infraestruturas.



“Não há recuo nem pode haver. Tem que haver uma contraproposta da parte da ANTRAM”, disse o sindicalista Anacleto Rodrigues.



Os motoristas aguardam por uma contraproposta da ANTRAM para ser apresentada num plenário marcado para 10 de agosto, dois dias antes do início da greve por tempo indeterminado.

“Vamos aguardar tranquilamente e se houver uma proposta da ANTRAM em pontos chave vamos apresentá-la em plenário. Em causa está a retribuição base, as cláusulas que lesam trabalhadores de forma enorme, o trabalho que os camionistas não deviam fazer”, declarou Anacleto Rodrigues.



Pardal Henriques, do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, diz que a classe não quer fazer greve que vai prejudicar o país e aguarda uma resposta dos patrões até sexta-feira.

"Não está nas mãos dos motoristas a desconvocação da greve, está nas mãos da ANTRAM ouvir, apresentar uma contraproposta decente para nós levarmos aos nossos sócios", declarou.

“Só podemos recuar neste pré-aviso de greve se houver resposta a quatro ou cinco pontos que não podemos abdicar”, sublinhou Pardal Henriques.