Governo faz proposta para acabar com greve dos motoristas

O Governo apresentou esta segunda-feira uma proposta para acabar com a greve dos motoristas, que começa a 12 de agosto.



O anúncio foi feito em comunicado pelo Ministério das Infraestruturas, após um dia de reuniões com os sindicatos dos motoristas.

“O Governo propôs hoje aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar e, caso não haja acordo, o próprio Governo, através da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, apresentará uma proposta de convenção coletiva de trabalho, nos termos da lei”, refere o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos.

O ministério considera que a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias “é gravemente prejudicial para a população e para economia nacional”.

Os sindicatos sempre disseram que não queriam a greve, e a ANTRAM sempre afirmou que estava disposta a negociar sem pré-aviso de greve, sublinha a tutela.

“A proposta que foi apresentada pelo Governo, caso os sindicatos a aceitem, permite que a greve seja desconvocada e que as partes retomem o dialogo e a negociação num novo enquadramento legal”, refere o Ministério das Infraestruturas.