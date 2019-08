Rúben Dias não esperava uma goleada tão expressiva contra o Sporting

Rúben Dias, defesa-central do Benfica, admite que não estava à espera de vencer o Sporting por um resultado tão expressivo como 5-0. Em entrevista à SportTV, o defesa de 22 anos falou sobre a Supertaça, no dia seguinte à vitória no dérbi.

"Nunca se pode antecipar um resultado destes, porque é um dérbi e é a Supertaça, que é sempre um jogo competitivo. Mesmo que haja, teoricamente, superioridade, isso desaparece nestes jogos. Nunca me passou pela cabeça um resultado tão bom", comçou por dizer.

O Sporting arrancou a partida num sistema com três defesas centrais, algo que não foi testado na pré-temporada por Marcel Keizer. Ainda assim, Dias diz que a equipa preparou esse sistema.

"A nossa preparação passa também por ver o que temos pela frente, e preparamos esse cenário, também", adicionou.

Confiança em alta e concentração no Benfica

Rúben Dias admite também que uma goleada tão expressiva dá ainda mais motivação para o arranque da nova temporada.

"Já estavamos confiantes depois da International Champions Cup, mas isso é muito relativo, porque a pré-época é para falhar e testar. Ganhar é bom e demonstrativo de qualidade, mas é diferente quando conseguimos este resultado num jogo oficial. Estamos muito confiantes", explica.

Apesar dos rumores de saída, com associações, neste verão, a clubes como Juventus e Wolverhampton, Rúben Dias diz que está concentrado apenas no Benfica.

"É normal que se fale e especule, mas eu lido isso de forma normal. Estou focado no Benfica, tenho contrato até 2024, sabemos que isso não impede de uma saída, mas não é algo que me faça confusão", termina.