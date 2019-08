Manuel José escolhe Benfica como o maior candidato ao título

Manuel José escolhe o Benfica como o grande favorito a conquistar o campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo treinador de Benfica e Sporting explica as razões da sua escolha, a começar pelo facto de os encarnados serem os campeões em título.

"Dos três grandes, é aquele que fez uma pré-época melhor, é aquele que no primeiro jogo oficial ganhou de forma retumbante ao principal rival e ganhou o primeiro troféu da época. E será, à partida, o principal candidato. Parece-me também o que melhor se reforçou. O Porto ainda continua à procura de reforços, não sei se já fecharam as contratações. Há o Marega, que não se sabe se vai ou se fica. Com isto tudo, o Benfica é, neste momento, o maior candidato ao título", sustenta.

Manuel José aproveita para elogiar Vlachodimos, que tem combatido, com boas exibições, a procura de mais um guarda-redes por parte do Benfica. A última foi, precisamente, na Supertaça, frente ao Sporting:

"Já foi um contratado, mas estava lesionado [Mattia Perin, da Juventus]. Foi um disparate perfeito. Este folhetim todo que se tem feito com a contratação de um guarda-redes para o Benfica podia condicionar o comportamento do Vlachodimos, mas ele tem dito na pré-época e fê-lo na Supertaça, nas intervenções que teve: 'não, o lugar é meu e vai ser muito difícil alguém tirar-me da baliza'. Tem muito caráter e personalidade e, agora, deixou-se de falar de um guarda-redes para o Benfica."