​Marcelo Rebelo de Sousa envia condolências a Donald Trump pelo "violento tiroteio" em El Paso

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou no sábado uma mensagem ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na qual lamenta o tiroteio em El Paso, Texas, que provocou pelo menos 20 mortos e 26 feridos.

"Perante o violento tiroteio ocorrido hoje [sábado] num centro comercial em El Paso, Texas, o Presidente da República enviou uma mensagem ao Presidente dos EUA, expressando condolências aos familiares das vítimas mortais e desejos de rápidas melhoras a todos os feridos", indica uma nota publicada no site oficial da presidência.

No sábado de manhã, um homem de 21 anos, levou a cabo um tiroteio num supermercado Walmart perto do centro comercial Cielo Vista em El Paso, Texas, sul dos Estados Unidos.

Segundo o governador do Estado do Texas, Greg Abbott, desse tiroteio resultaram 20 mortos e 26 feridos.

O autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida.

O tiroteio começou cerca das 10h00 (hora local, 16h00 em Lisboa).

Através de uma mensagem no Twitter, o Presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou de "terrível" o tiroteio em El Paso e referiu-se a "muitos mortos".



"Terrível tiroteio em El Paso. As informações são muito más, há referência a muitos mortos", referiu na mensagem. "Falei com o governador" do Texas, Greg Abbott, para lhe "transmitir o apoio do governo federal", acrescentou o inquilino da Casa Branca.



El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada de Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).