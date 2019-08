Incêndio de Tomar praticamente dominado. "A noite foi favorável"

Está “a evoluir muito favoravelmente” o combate às chamas em Santarém, o incêndio que começou no concelho de Tomar e se alastrou ao de Abrantes e Constância.

Está em fase de rescaldo 95% da zona afetada. “A noite foi favorável às operações. Apesar de o incêndio estar numa fase de resolução na grande maioria do seu perímetro, agora, com as primeiras horas da manhã, o cuidado é redobrado no sentido de não haver novas reativações”, refere à Renascença o comandante Miguel Oliveira, da Proteção civil.

E para definir a estratégia a seguir e detetar as zonas mais sensíveis, há um helicóptero a sobrevoar a área.

“Estes voos de reconhecimento têm a missão de verificar pontos quentes e avaliar situações que possam causar maior preocupação aos operacionais no terreno e assim centralizar as missões nos locais onde serão mais importantes. É essencial para definir a estratégia de combate, porque a capacidade de avaliação é muito superior do que em terra”, explica a mesma fonte.

O fogo deflagrou perto das 16h00 de sábado em Tomar, distrito de Santarém, e acabou por entrar nos concelhos de Abrantes e Constância, depois de passar o rio Zêzere, junto à barragem de Castelo de Bode.

As chamas provocaram queimaduras num bombeiro, considerado ferido ligeiro, que foi assistido no Hospital de Abrantes.

Neste domingo de manhã, já estão em ação cinco meios aéreos, com 530 operacionais e 156 veículos no terreno, incluindo quatro máquinas de rasto enviadas pelas Forças Armadas.