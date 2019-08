Tiroteios nos EUA. Trump elogia rápida intervenção da polícia

04 ago, 2019 - 15:52 • Marta Grosso com Reuters

O Presidente dos Estados Unidos elogia, na rede social Twitter, a ação da polícia durante os tiroteios deste fim-de-semana. “Foi muito rápida em ambas as ocorrências”, afirma, garantindo que os ataques estão a ser investigados. O FBI e as autoridades locais estão a trabalhar juntos nas investigações dos tiroteios no Texas (no sábado) e em Ohio (este domingo).



Donald Trump já tinha dito, também no Twitter, que o tiroteio no estado do Texas tinha sido um ato de cobardia. O ataque fez 20 mortos. Algumas horas depois, noutro ponto do país, 10 pessoas (incluindo o atirador) morreram noutro tiroteio. Em conferência de imprensa, esta tarde, a presidente da Câmara de Dayton, a cidade onde ocorreu o mais recente ataque, elogiou a reação da polícia. “Este é um dia terrivelmente triste para a nossa cidade. Estou espantada com a rápida resposta da polícia, que salvou centenas de vidas”, afirmou Nan Whaley.