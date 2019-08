​Tiroteio de El Paso investigado como terrorismo doméstico

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México revelou, entretanto, que subiu para nove o número de mexicanos feridos no tiroteio de sábado, no Texas.

As autoridades norte-americanas estão a investigar a possível ligação do suspeito no massacre de El Paso com um manifesto publicado ‘online’ criticando "a invasão hispânica do Texas".



El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada de Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).