Porque é que o Estreito de Ormuz é um foco de constantes tensões entre o Ocidente e o Irão

As tensões entre o Ocidente e o Irão voltaram a atingir um pico histórico nas últimas semanas no Estreito de Ormuz, com os dois lados a ameaçarem guerra ao outro e Teerão a ficar cada vez mais isolado.

Entre o abate de um drone iraniano pelo porta-aviões norte-americano USS Boxer (uma alegação que Teerão desmente) à captura de dois petroleiros britânicos pelas autoridades iranianas, que acabariam por abater um drone dos EUA dias depois, as tensões na região estão novamente ao rubro.

Mas o que é o Estreito de Ormuz e qual a sua importância geoestratégica?

O que é o Estreito de Ormuz?

É uma faixa de água que separa o Irão de Omã e que faz a ligação entre o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Mar Arábico.

No seu ponto mais estreito, tem 33 quilómetros de largura. Contudo, a rota de transporte petrolífero só mede três quilómetros de largura.

Porque é que é importante?

No fundo, e porque grande parte dos países exportadores de petróleo se concentram naquela região, o Estreito de Ormuz é a mais importante rota mundial para o comércio de crude.

Que quantidade de petróleo é comercializada através do Estreito?

De acordo com o Gabinete de Informação Energética dos EUA, em 2016 passaram pelo Estreito 18,5 milhões de barris de petróleo transoceânico por dia, o equivalente a cerca de 30% do total de crude, petróleo e outros combustíveis líquidos comercializados por via marítima nesse ano.

Em 2017, cerca de 17,2 milhões de barris de crude e condensados terão sido transportados pelo Estreito a cada dia. Já na primeira metade do ano passado, de acordo com dados da empresa de análise petrolífera Vortexa, foram transportados, por dia, 17,4 milhões de barris.

Contas feitas, e considerando que o consumo global de crude ronda os 100 milhões de barris por dia, isso significa que quase um quinto do petróleo consumido em todo o mundo passou pelo Estreito de Ormuz.

Quem usa a rota?

A maior parte do crude exportado pela Arábia Saudita, o Irão, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e o Iraque — todos eles membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) — é transportada via Estreito de Ormuz.

A rota é igualmente usada para transportar quase todo o gás natural liquefeito produzido pelo Qatar, o maior exportador mundial deste tipo de combustível fóssil.

Durante a Guerra do Irão (1980-1988), o Estreito de Ormuz ganhou protagonismo de tal forma que esse conflito ficaria conhecido como a Guerra dos Petroleiros, com os dois lados a tentarem perturbar as exportações de crude do outro.

Atualmente, do lado do Ocidente, é a 5.ª Frota dos EUA, com sede no Bahrain, que tem a tarefa de proteger os navios comerciais que atravessam o Estreito.

Porque é que as tensões voltaram a atingir um novo pico em Ormuz?

Em abril deste ano, antes das mais recentes hostilidades, analistas do banco RBC já tinham avisado, num comunicado citado pela Reuters: "Apesar da presença da 5.ª Frota para garantir que este importante canal continua aberto, antecipam-se manobras provocadoras da parte das forças armadas iranianas no imediato dada a atual situação nuclear".

Em 2015, sob um histórico acordo nuclear que assinou com o chamado P5+1 (os cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha), Teerão aceitou vigilância ao seu programa de enriquecimento de urânio em troca de um alívio das sanções internacionais de que era alvo.

Graças a esse acordo, foi alcançado um período de relativa acalmia no Estreito de Ormuz até 2018, quando Trump decidiu abandonar esse pacto nuclear.