Novo tiroteio nos EUA. Nove mortos no Ohio

Pelo menos nove pessoas morreram e 16 ficaram feridas num tiroteio ocorrido neste domingo de manhã em Dayton, no estado norte-americano do Ohio.





Inicialmente, a informação avançada pela imprensa e agências noticiosas apontava para sete mortos.

"O ‘scanner’ da polícia indicou que pode haver até sete mortos e a polícia está à procura de um segundo possível atirador que terá abandonado a área num carro escuro", referia a rádio local WHIOTV7 citada pela agência EFE.

O tiroteio ocorreu na área da East 5th Street, no distrito de Oregon, a oeste do centro de Dayton, uma zona conhecida pelos bares, galerias de arte e comércio.

Vários polícias e ambulâncias dirigiram-se imediatamente para o local.

Este novo tiroteio ocorreu horas depois de um outro num supermercado em El Paso, Texas, onde morreram pelos menos 20 pessoas e outras 26 ficaram feridas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o tiroteio de sábado em El Paso, sublinhando que “não só foi trágico”, como também “um ato de cobardia”.

O tiroteio num supermercado Walmart, no sul de El Paso, cidade fronteiriça com o México, deixou no sábado pelo menos 20 mortos e 26 feridos, segundo o governador Greg Abbott, que lamentou um dos “dias mais mortíferos da história do Texas”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na qual lamenta o "violento tiroteio" ocorrido em El Paso.