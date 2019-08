Pedro Emanuel oficializado no Almeria

O português Pedro Emanuel é o novo treinador do Almería, anunciou este domingo o clube da segunda divisão espanhola de futebol.

Emanuel substitui no cargo Óscar Fernández, que foi despedido pelo novo proprietário do clube, o saudita Turki Al-Sheikh.

Na época passada, Pedro Emanuel, de 44 anos, treinou os sauditas do Al Taawon, que levou à conquista da Taça da Arábia Saudita e ao terceiro lugar do campeonato, atrás do campeão Al Nassr, de Rui Vitória, e do Al Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus.

O técnico português vai começar a trabalhar na segunda-feira no Almería, que, em 2018/19, ficou no 10.º lugar da segunda divisão, com 60 pontos, em 42 jogos.

Na sua carreira, Pedro Emanuel também passou por Académica, Arouca, Apollon (Chipre) e Estoril.