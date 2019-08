Lage. “Agora começa uma longa maratona"

O treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com o triunfo na Supertaça diante do Sporting mas, “mais importante do que vencer” é “o trabalho que estamos a fazer”.

Bruno Lage, em declarações à RTP, lembra que “cumprimos o que idealizamos: aproximar-nos o mais rápido possível da imagem do ano passado: Deixa-me realmente feliz a forma como jogámos e como pressionamos do primeiro ao último minuto.”

Questionado sobre se os encarnados eram favoritos para vencer o campeonato, Lage responde “não” e lembra que há “uma longa caminhada pela frente.” “Só jogando deste maneira e conquistando pontos, é que pode dar garantias de algo.”

“Vencer o campeonato foi muito bom e começar a época como começámos, não só por este jogo, é gratificante. Termina agora a pré-época com um título conquistado e agora começa uma longa maratona de três competições nas quais temos grandes ambições. E também a participação na Liga dos Campeões que tem de ser ao nível da nossa grandeza”, acrescenta.

O Benfica goleou o Sporting por 5-0 e conquistou a oitava Supertaça.