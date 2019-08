Supertaça. Marcel Keizer diz que jogará o Bruno Fernandes de sempre

Marcel Keizer conta com Bruno Fernandes para a Supertaça e adiantou, esta tarde, que, "em condições normais", o capitão de equipa do Sporting será titular no jogo de domingo, frente ao Benfica.



"Em princípio, ele deve jogar. A atenção que se tem gerado sobre ele pode pesar num jogador, mas é normal. O Bruno tem qualidade para pôr tudo de lado e jogar o jogo, como fez na pré-época. Tenho visto o mesmo Bruno Fernandes de sempre. Claro que há muito para pensar, mas para qualquer jogador na sua posição seria o mesmo", garantiu o técnico holandês.

O treinador do Sporting falava na conferência de imprensa de antevisão da partida, no Estádio Algarve, depois do treino de ambientação ao relvado.

Keizer garantiu que a sombra da possível saída do internacional português não afeta a equipa.



"Todos esperamos que ele fique. A possibilidade de saída mantém-se todas as semanas, até ao fim de mercado. Isso não nos traz nada extra. Ele vai jogar e depois vemos. Não pensamos nisso", afirmou.



O treinador dos leões salientou que a equipa "está bem", admitindo, porém, que o Sporting tem tido "algumas dificuldades" na pré-época em ganhar o habitual ritmo competitivo.

"Uma equipa, normalmente, está mais forte no final da época do que está hoje. Temos de continuar a trabalhar e usar a pré-época para nos tornarmos melhores do que no ano passado", sublinhou, garantindo que não há "segredos" entre as duas equipas.