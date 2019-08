Sporting empresta Ivanildo Fernandes ao Trabzonspor

O Sporting emprestou Ivanildo Fernandes ao Trabzonspor, conforme anunciou o clube turco, esta sexta-feira.

O central português, de 23 anos, vai rodar no quarto classificado do campeonato da Turquia até ao final da época.

Na temporada passada, Ivanildo destacou-se em empréstimo ao Moreirense, com 26 jogos e um golo. Fez, este verão, a pré-época com o Sporting, clube que o formou, no entanto, não ganhou um lugar e segue, agora, para a primeira aventura fora de Portugal.