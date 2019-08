Quase 450 bombeiros combatem chamas em Tomar. Um bombeiro ferido sem gravidade

Um incêndio florestal deflagrou este sábado, pelas 16h10, em Tomar, no distrito de Santarém, mobilizando quase 450 bombeiros, apoiados por 127 veículos e 10 meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil.

Pelas 20h26, o combate às chamas estava a ser assegurado por "443 operacionais", auxiliados por meios terrestres e aéreos, de acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A lavrar numa zona de "povoamento florestal", o incêndio deflagrou, pelas 16h10, na localidade de Contraste, na freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, refere a ANEPC, na sua página na Internet. Contactado pela Renascença, fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro explica que as chamas já transpuseram o Rio Zêzere, passando do concelho de Tomar para Abrantes e também já chegaram a Constância.

A mesma fonte indica que o fogo mantém duas frentes ativas e que já passou próximo de algumas localidades, entre as quais Martinchel, mas que "não há registo de danos".

No teatro de operações, um bombeiro ficou ferido, sem gravidade, e um carro de bombeiros ficou parcialmente destruído. Também no âmbito do combate, um avião teve que amarar, devido a uma avaria mecânica.

[notícia atualizada às 20h29]