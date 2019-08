Quase 300 bombeiros e 11 meios aéreos combatem chamas em Tomar

Um incêndio florestal deflagrou este sábado, pelas 16h10, em Tomar, no distrito de Santarém, mobilizando quase 300 bombeiros, apoiados por 78 veículos e 11 meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil.

Pelas 18h13, o combate às chamas estava a ser assegurado por "296 operacionais", auxiliados por meios terrestres e aéreos, de acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A lavrar numa zona de "povoamento florestal", o incêndio deflagrou, pelas 16h10, na localidade de Contraste, na freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, refere a ANEPC, na sua página na Internet. Contactado pela Renascença, fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro explica que as chamas já transpuseram o Rio Zêzere, passando do concelho de Tomar para Abrantes.

A mesma fonte indica que o fogo passou próximo da localidade de Martinchel, mas que "não há registo de danos".

Ouvido pela RTP, Vitor Tarana, segundo comandante dos Bombeiros de Tomar, refere que se faz sentir muito vento o que tem provocado "várias projeções".