Incêndio em habitação faz um morto em Beja

Uma pessoa morreu na sequência de um incêndio, na manhã deste sábado, numa habitação em Beja.

Em declarações à Renascença, o comandante dos bombeiros de Beja, Pedro Baraona, adianta que o incêndio provocou ainda dois feridos ligeiros: um morador do prédio, por questões de ansiedade, e um bombeiro, por inalação de fumos. Foram ambos transportados ao hospital local.

O fogo terá começado na cozinha, mas não são ainda conhecidas as causas.

"As entidades competentes farão essa investigação. Sabemos que o maior foco do incêndio era na cozinha do apartamento, portanto, presumivelmente, ter-se-á iniciado aí", refere o comandante.

O fogo já "está em fase de rescaldo e ventilação de todos os apartamentos do prédio", adianta.