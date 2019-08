Vários mortos em tiroteio junto a centro comercial no Texas

Um tiroteio junto a um centro comercial em El Paso, no estado norte-americano do Texas, resultou na morte de várias pessoas. A notícia é avançada pelo canal de televisão CNN, que cita fontes oficiais.

De acordo com as autoridades, há "múltiplos atiradores e múltiplas vítimas". As autoridades revelam ainda que já há três suspeitos detidos.

A televisão Fox News refere que entre 15 a 20 pessoas foram atingidas pelos disparos.

O FBI já está a investigar o caso.