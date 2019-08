Tiroteio no Texas. "Há muito mortos", diz Trump

Um tiroteio junto a um centro comercial em El Paso, no estado norte-americano do Texas, resultou na morte de várias pessoas. A notícia é avançada pelo canal de televisão CNN, que cita fontes oficiais. A agência de notícias France Press indica que há, pelo menos, 15 mortos, um número que, para já, não foi confirmado por nenhuma fonte oficial.

De acordo com as autoridades policiais, está detido pelo menos um suspeito, um homem com idade a rondar os 20 anos. Anteriormente, o autarca de El Paso dava conta da existência de três suspeitos detidos.

O presidente dos Estados Unidos já comentou o tragédia. Na rede social twitter, Donald Trump refere que os relatos que lhe chegam "são muito maus" e que há muitos mortos".