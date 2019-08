Neta de Robert F. Kennedy terá morrido de overdose

Saoirse Kennedy Hill, a neta do antigo procurador norte-americano Robert F. Kennedy, foi encontrada morta em casa, no estado do Massachusetts.

A autópsia não encontrou qualquer ferimento ou trauma e serão os exames toxicológicos a revelar se a jovem foi ou não vítima de uma overdose, disse esta sexta-feira o gabinete do procurador distrital.

Hill, de 22 anos, foi levada de emergência para o hospital de Cape Cod, na quinta-feira, depois de ter sido encontrado inanimada na residência da família, em Hyannis Port. O óbito acabou por ser declarado no hospital.

A jovem era neta de antigo procurador norte-americano Robert F. Kennedy, assassinado em 1968, e de Ethel Kennedy, a matriarca da família.

O jornal “The New York Times” avançou que Saoirse Kennedy Hill terá sofrido uma overdose, citando duas fontes próximas da família.

Hill era aluna do curso de Comunicação, na Universidade de Boston, e vice-presidente dos Estudantes Democratas. Chegou a escrever sobre a forma como lidou com uma depressão durante o ensino secundário.

A família Robert F. Kennedy disse, em comunicado, que a morte de Hill deixou todos com o “coração despedaçado”. “A vida dela era repleta de esperança, promessas e amor”, refere a mensagem.