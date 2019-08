Marítimo contrata defesa ao Coritiba

Léo Andrade é o mais recente reforço do Marítimo para a nova época.

Proveniente do Coritiba, o central brasileiro, de 21 anos, que também pode jogar a lateral-esquerdo, assinou contrato válido para as próximas três temporadas. O clube da Série B do Brasil (presença assídua no Brasileirão) reserva 40% do passe do jogador.

"Jogar na Europa sempre foi um sonho. Sempre disse, em tom de brincadeira, que não via a hora de chegar aqui e finalmente aconteceu. Chego ao Marítimo com uma alegria tremenda e estou muito empolgado para começar a trabalhar e pisar o relvado", assumiu Léo Andrade, em declarações ao site oficial do Marítimo.