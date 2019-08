Federação “corrupta” vale a Messi castigo de três meses

Lionel Messi não vai jogar pela seleção da Argentina nos próximos três meses e ainda tem de pagar 45 mil euros de multa. O castigo foi aplicado pela Confederação Sul-Americana de futebol.

Messi foi expulso no jogo de apuramento do terceiro lugar na Copa América e chamou "corrupta" à instituição.

Além de ter chamado "corrupta" à Confederação - numa critica a alegado favorecimento ao Brasil por parte dos árbitros - o capitão da equipa argentina faltou à cerimónia de entrega das medalhas às seleções que ficaram nos três lugares do pódio: Brasil (campeão), Peru (2.º classificado) e Argentina.

Com esta suspensão o atleta do Barcelona não vai poder jogar pela equipa nacional do seu país nos jogos particulares com o Chile e o México e com a Alemanha.

Para a Confederação Sul-Americana as declarações do avançado - que já tinha suspendo por um jogo e pago uma multa de 1300 euros - são "inaceitáveis".

Messi tem agora sete dias para recorrer da decisão.